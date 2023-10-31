В Росії стався вибух на заводі, який виготовляє вибухівку

В Росії стався вибух на одному із найбільших військово-промислових заводів з випуску вибухівки "Урал", що у Солікамську.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Зранку 31 жовтня окупанти повідомили, що вибух стався на заводі з випуску вибухівки "Урал". Влада регіону повідомила, що "загрози населенню після вибуху в цеху заводу "Урал" у Солікамську немає".

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Згодом представник підприємства заявив розсійським ЗМІ, що вибух на заводі "стався в момент, коли в цій будівлі нікого не було, наразі робота триває у штатному режимі".

Солікамський завод Урал – одне із найбільших військово-промислових заводів РФ, який входить до складу державної корпорації Ростех. Там виготовляють вибухові речовини та промислову вибухівку, зокрема порох для стрілецької зброї та снарядів.