В России произошел взрыв на заводе, который производит взрывчатку

В России произошел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов по выпуску взрывчатки "Урал", что в Соликамске.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Утром 31 октября оккупанты сообщили, что взрыв произошел на заводе по выпуску взрывчатки "Урал". Власти региона сообщили, что "угрозы населению после взрыва в цехе завода "Урал" в Соликамске нет".

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Впоследствии представитель предприятия заявил российским СМИ, что взрыв на заводе "произошел в момент, когда в этом здании никого не было, сейчас работа продолжается в штатном режиме".

Соликамский завод Урал - один из крупнейших военно-промышленных заводов РФ, который входит в состав государственной корпорации Ростех. Там изготавливают взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку, в частности порох для стрелкового оружия и снарядов.