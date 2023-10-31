Зеленський провів тривалу Ставку: фронт, зброя, море, безпека Одещини, посилення ППО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де крім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Тривала, важлива Ставка.

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