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Зеленський провів тривалу Ставку: фронт, зброя, море, безпека Одещини, посилення ППО

Валентина РоманенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 14:09
Зеленський провів тривалу Ставку: фронт, зброя, море, безпека Одещини, посилення ППО
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де крім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Тривала, важлива Ставка.

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У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні.

Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка.

Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.

Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна".

Теми: ставкаЗеленськийвійна
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