Зеленський провів тривалу Ставку: фронт, зброя, море, безпека Одещини, посилення ППО
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де крім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Тривала, важлива Ставка.
У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні.
Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка.
Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук.
Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля.
Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна".