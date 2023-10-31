Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где кроме ситуации на фронте и поставок оружия рассматривался ряд других важных вопросов.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Длительная, важная Ставка.

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