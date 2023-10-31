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Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 31 октября 2023, 14:09
Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где кроме ситуации на фронте и поставок оружия рассматривался ряд других важных вопросов.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Длительная, важная Ставка.

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В Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе.

Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение возможностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка.

Безопасность Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушных сил Олещук.

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Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля.

Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады министра обороны Украины Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина".

Темы: ставкаЗеленскийвойна
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