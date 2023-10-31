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Приблизно 100 українців щодня отримують на кордоні відмову у виїзді – ДПСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 14:31
Приблизно 100 українців щодня отримують на кордоні відмову у виїзді – ДПСУ
ілюстративне фото ДПСУ

Відмову в перетині державного кордону на виїзд з України щодня отримують приблизно 100 громадян.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Загалом в середньому близько 100 осіб у день отримують відмову, бо вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України".

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Деталі: Крім цього, за даними ДПСУ, на кордоні щодня виявляють від п'яти до десяти людей, які намагаються використати підроблені документи для виїзду за кордон.

Демченко нагадав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати фальшиві документи, то таких за час дії воєнного стану загалом в пунктах пропуску було виявлено понад 7 тисяч осіб, додав офіцер.

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Теми: Прикордонна службакордонВоєнний стан
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