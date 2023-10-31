Примерно 100 украинцев ежедневно получают на границе отказ в выезде – ГПСУ

Отказ в пересечении государственной границы на выезд из Украины ежедневно получают приблизительно 100 человек.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Всего в среднем около 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины".

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Детали: Кроме этого, по данным ГПСУ, на границе ежедневно выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.

Демченко напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если говорить об общем количестве нарушителей, которые пытались использовать фальшивые документы, то таких за время действия военного положения в целом в пунктах пропуска было выявлено более 7 тысяч человек, добавил офицер.