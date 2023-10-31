У Парижі невідомі розмалювали будинки зірками Давида: ведеться слідство
Вівторок, 31 жовтня 2023, 14:58
У Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель 14 округу столиці Франції, поліція почала розслідування, а місцеві депутати назвали інцидент обурливим.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV
Деталі: Прокуратура почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжуючою обставиною у зв’язку із расою, етнічним походженням чи релігією.
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Паризькі депутати мерії масово відреагували на інцидент, назвавши його обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни.
Що було раніше:
- У середині жовтня такі випадки сталися у Берліні.
- Нагадаємо, також у вівторок поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе.
- Крім того, останніми тижнями країну "лихоманить" від хвилі фальшивих замінувань.
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