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У Парижі невідомі розмалювали будинки зірками Давида: ведеться слідство

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 14:58
У Парижі невідомі розмалювали будинки зірками Давида: ведеться слідство
Фото: соцмережа Х

У Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель 14 округу столиці Франції, поліція почала розслідування, а місцеві депутати назвали інцидент обурливим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Прокуратура почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжуючою обставиною у зв’язку із расою, етнічним походженням чи релігією.

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Паризькі депутати мерії масово відреагували на інцидент, назвавши його обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни. 

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Теми: ФранціяІзраїль
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