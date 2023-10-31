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В Париже неизвестные разрисовали дома звездами Давида: ведется следствие

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 14:58
В Париже неизвестные разрисовали дома звездами Давида: ведется следствие
Фото: соцмережа Х

В Париже в ночь на вторник неизвестные нарисовали около 60 звезд Давида на стенах домов 14 округа столицы Франции, полиция начала расследование, а местные депутаты назвали инцидент возмутительным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Прокуратура начала расследование по факту причинения вреда имуществу, с отягчающим обстоятельством в связи с расой, этническим происхождением или религией.

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Парижские депутаты мэрии массово отреагировали на инцидент, назвав его возмутительным и неприемлемым и отсылкой к событиям перед и во время Второй мировой войны.

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Темы: ФранцияИзраиль
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