Чиновники-освітяни Києва нагріли руки на закупівлі біотуалетів для укриттів шкіл – прокуратура

Керівництво управління освіти Шевченківської РДА при закупівлі біотуалетів для навчальних закладів завищило суму бюджетних коштів, прокуратура направила до суду обвинувальний акт.

Джерело: пресслужба Київської міськоїпрокуратури

Дослівно: "Згідно з даними слідства управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 1,38 млн гривень.

Реклама:

При цьому, посадові особи управління освіти вчинили дії, внаслідок яких відбулось штучне завищення цін на ці товари, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень".

Деталі: Повідомляється, що стосовно очільниці районного управління освіти наразі застосовали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 190 тисяч гривень.

В прокуратурі наголошують, що чиновницю вже вдруге хапають за руку - вона є фігурантом кримінального провадження щодо розтрати понад 1 млн грн, виділених на обладнання укриттів у навчальних закладах району. Досудове розслідування усправі завершено в липні цього року.

ВІДЕО ДНЯ

На майно обвинувачених накладено арешт. Обвинувальний акт щодо начальника та заступника начальника управління освіти Шевченківської райдержадміністрації, а також підприємця направили до суду.