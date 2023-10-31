Районные чиновники образования Киева нагрели руки на закупке биотуалетов для укрытий школ – прокуратура

Руководство управления образования Шевченковской РГА при закупке биотуалетов для учебных заведений завысило сумму бюджетных средств, прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Согласно данным следствия управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях Шевченковского района стоимостью более 1,38 млн гривен.

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При этом должностные лица управления образования совершили действия, в результате которых произошло искусственное завышение цен на эти товары, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму свыше 370 тысяч гривен".

Детали: Сообщается, что в отношении главы районного управления образования применили меру пресечения в виде залога в размере почти 190 тысяч гривен.

В прокуратуре отмечают, что чиновницу уже второй раз хватают за руку - она является фигурантом уголовного производства относительно растраты более 1 млн грн, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях района. Досудебное расследование по делу завершено в июле этого года.

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На имущество обвиняемых наложен арест. Обвинительный акт в отношении начальника и заместителя начальника управления образования Шевченковской райгосадминистрации, а также предпринимателя направили в суд.