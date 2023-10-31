Світоліна вже 500 тижнів перебуває в топ-100 рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна проводить 500-й тиждень у топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Це найкращий результат українських тенісисток у заліку.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Українка посідає 25-у сходинку.

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Світоліна вперше потрапила до першої сотні рейтингу тенісисток 18 лютого 2013 року. Українка безперервно провела в топ-100 заліку WTA 479 тижнів поспіль. За цей період найвищу позицію вона займала у 2017 році, коли у вересні посідала третє місце.

У березні 2022-го Світоліна взяла паузу в тенісній кар'єрі. У травні того ж року українка оголосила про вагітність. В жовтні Еліна народила доньку Скай через місяць після того, як вибула з першої сотні рейтингу WTA. До виступів тенісистка повернулася у березні 2023-го у статусі 1344-ї ракетки світу та за три місяці відіграла понад 1300 позицій.

До топ-100 WTA Світоліна повернулася 12 червня 2023 року. З того моменту одеситка проводить у першій сотні 21-й тиждень.

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Завдяки цьому результату Еліна закріпилася на першому місці серед українських тенісисток за кількістю тижнів у топ-100 світового заліку.

У топ-100 чинного рейтингу WTA, який востаннє оновлювався у понеділок, 23 жовтня, перебувають п'ять українок. Найкращу позицію зберігає саме Світоліна – 25-е місце.

Нагадаємо: "Українська правда" та незалежні експерти обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП-100. Світоліна також потрапила до списку.