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Свитолина уже 500 недель находится в топ-100 рейтинга WTA

Евгений КизиловВторник, 31 октября 2023, 16:06
Свитолина уже 500 недель находится в топ-100 рейтинга WTA
Элина Свитолина, Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит 500-ю неделю в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это лучший результат украинских теннисисток в зачете.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Украинка занимает 25-ю строчку.

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Свитолина впервые попала в первую сотню рейтинга теннисисток 18 февраля 2013 года. Украинка непрерывно провела в топ-100 зачета WTA 479 недель подряд. За этот период самую высокую позицию она занимала в 2017 году, когда в сентябре поднялась на третье место.

В марте 2022-го Свитолина взяла паузу в теннисной карьере. В мае того же года украинка объявила о беременности. В октябре Элина родила дочь Скай через месяц после того, как выбыла из первой сотни рейтинга WTA. К выступлениям теннисистка вернулась в марте 2023-го в статусе 1344-й ракетки мира и за три месяца отыграла более 1300 позиций.

В топ-100 WTA Свитолина вернулась 12 июня 2023 года. С того момента одесситка проводит в первой сотне 21-ю неделю.

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Благодаря этому результату Элина закрепилась на первом месте среди украинских теннисисток по количеству недель в топ-100 мирового зачета.

В топ-100 действующего рейтинга WTA, который последний раз обновлялся в понедельник, 23 октября, находятся пять украинок. Лучшую позицию сохраняет именно Свитолина - 25-е место.

Напомним: "Украинская правда" и независимые эксперты выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП-100. Там есть и Свитолина.

Темы: спорт
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