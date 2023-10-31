Під Авдіївкою знищили російський "Метеорит"
Вівторок, 31 жовтня 2023, 16:15
На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади знищили ворожу установку розмінування "Метеорит".
Джерело: 47 ОМБр в соцмереах
Дослівно: "Горить-палає техніка ворожа на Авдіївському напрямку.
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Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російську УР-77 "Метеорит". Це самохідна реактивна установка розмінування".
Деталі: Зазначається, що підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних БпЛА.
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