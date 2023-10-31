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Під Авдіївкою знищили російський "Метеорит"

Валентина РоманенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 16:15
Під Авдіївкою знищили російський Метеорит
скриншот

На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади знищили ворожу установку розмінування "Метеорит".

Джерело: 47 ОМБр в соцмереах

Дослівно: "Горить-палає техніка ворожа на Авдіївському напрямку.

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Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російську УР-77 "Метеорит". Це самохідна реактивна установка розмінування".

Деталі: Зазначається, що підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних БпЛА.

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Теми: війна
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