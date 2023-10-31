Под Авдеевкой уничтожен российский "Метеорит"
Вторник, 31 октября 2023, 16:15
На Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили вражескую установку разминирования "Метеорит".
Источник: 47 ОМБр в соцсетях
Дословно: "Горит-пылает техника врага на Авдеевском направлении.
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Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российскую УР-77 "Метеорит". Это самоходная реактивная установка разминирования".
Детали: Отмечается, что подтверждением этого является видео из окуляров операторов роты ударных БпЛА.
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