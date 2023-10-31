Нові санкції Євросоюзу можуть обмежити торгівлю РФ на €5 млрд – Bloomberg

У новому, 12-му пакеті санкцій Євросоюзу щодо Росії можуть з'явитися обмеження на торгівлю товарами, сукупна вартість яких складає близько п'яти мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами співрозмовників агентства, новий пакет запропонованих заходів ЄС проти Росії передбачає обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

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Також розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов'язаних з транспортуванням, і діамантів.

Заборона на імпорт діамантів буде залежати від рішення "Групи семи" щодо механізму їхнього відстеження й контролю, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом, уточнює Bloomberg.

Окрему увагу Євросоюз приділятиме боротьбі з ухиленням Росії від санкцій, ідеться в матеріалі.

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ЄС, серед іншого, може заборонити транзит через російську територію більшої кількості товарів і внести до чорного списку компанії в третіх країнах, які сприяють цій схемі. Там також розглядають можливість зобов’язувати свої компанії додавати до угод із третіми країнами положення про заборону експорту певних товарів подвійного призначення до Росії.

У Єврокомісії, за даними Bloomberg, також обговорюють механізми покращення санкцій проти російської нафти, оскільки цінові обмеження перестали працювати. Йдеться і про боротьбу з "тіньовим флотом" РФ, і про можливі обмеження операцій із суднами, залученими до схеми транспортування російського чорного золота.

Зрештою, у новому пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.