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Новые санкции Евросоюза могут ограничить торговлю РФ на €5 млрд - Bloomberg

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 18:26
Новые санкции Евросоюза могут ограничить торговлю РФ на €5 млрд - Bloomberg
Getty Images

В новом, 12-м пакете санкций Евросоюза в отношении России могут появиться ограничения на торговлю товарами, совокупная стоимость которых составляет около пяти миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседников агентства, новый пакет предложенных мер ЕС против России предусматривает ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

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Также рассматривается возможность запрета лицензий на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и изделий из алюминия, строительных материалов, товаров, связанных с транспортировкой, и бриллиантов.

Запрет на импорт бриллиантов будет зависеть от решения "Группы семи" относительно механизма их отслеживания и контроля, которое, как ожидается, будет заключено в ближайшее время, уточняет Bloomberg.

Отдельное внимание Евросоюз будет уделять борьбе с уклонением России от санкций, говорится в материале.

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ЕС, среди прочего, может запретить транзит через российскую территорию большего количества товаров и внести в черный список компании в третьих странах, которые способствуют этой схеме. Там также рассматривают возможность обязывать свои компании добавлять в соглашения с третьими странами положения о запрете экспорта определенных товаров двойного назначения в Россию.

В Еврокомиссии, по данным Bloomberg, также обсуждают механизмы улучшения санкций против российской нефти, поскольку ценовые ограничения перестали работать. Речь идет и о борьбе с "теневым флотом" РФ, и о возможных ограничениях операций с судами, вовлеченными в схему транспортировки российского черного золота.

В новом пакете санкций ЕС против России могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается такой запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Содержание 12-го пакета санкций ЕС еще может измениться перед тем, как Европейская комиссия официально представит его государствам-членам.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС на прошлой неделе призвал их усилить санкционное давление на Россию.

Темы: РосcиясанкцииторговляЕС
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