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У Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Тетяна ОлійникВівторок, 31 жовтня 2023, 19:00
У Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти
скриншот

Увечері 31 жовтня місцеві пабліки тимчасово окупованого Донецька повідомляють та поширюють відео із сильною пожежею.

Джерело: місцеві Telegram-канали

Деталі: За даними одного з пабліків, горять цистерни із пальним, їх видно на відео. Більше деталей про те, від чого зайнялася пожежа поки немає.

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Оновлено о 20:51: Пропагандисти "ТАСС" заявили, що по цистернах завдали масованих ракетних ударів із реактивних систем залпового вогню. Також повідомляють про двох загиблих. 

ВІДЕО ДНЯ
 
У центрі Донецька сильна пожежа
фото з місцевих телеграм-каналів
 
У центрі Донецька сильна пожежа. 
фото з місцевих телеграм-каналів

Теми: Донецькпожежа
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