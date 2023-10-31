У Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти

Увечері 31 жовтня місцеві пабліки тимчасово окупованого Донецька повідомляють та поширюють відео із сильною пожежею.

Джерело: місцеві Telegram-канали

Деталі: За даними одного з пабліків, горять цистерни із пальним, їх видно на відео. Більше деталей про те, від чого зайнялася пожежа поки немає.

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Оновлено о 20:51: Пропагандисти "ТАСС" заявили, що по цистернах завдали масованих ракетних ударів із реактивних систем залпового вогню. Також повідомляють про двох загиблих.

Місцеві пабліки повідомляють, що у тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним pic.twitter.com/RESRH45gti — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2023

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У центрі Донецька сильна пожежа фото з місцевих телеграм-каналів