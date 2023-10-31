У Донецьку палають цистерни з пальним: окупанти скаржаться на прильоти
Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:00
Увечері 31 жовтня місцеві пабліки тимчасово окупованого Донецька повідомляють та поширюють відео із сильною пожежею.
Джерело: місцеві Telegram-канали
Деталі: За даними одного з пабліків, горять цистерни із пальним, їх видно на відео. Більше деталей про те, від чого зайнялася пожежа поки немає.
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Оновлено о 20:51: Пропагандисти "ТАСС" заявили, що по цистернах завдали масованих ракетних ударів із реактивних систем залпового вогню. Також повідомляють про двох загиблих.
Місцеві пабліки повідомляють, що у тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним pic.twitter.com/RESRH45gti— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2023
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