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В Донецке горят цистерны с горючим: оккупанты жалуются на прилеты

Татьяна ОлейникВторник, 31 октября 2023, 19:00
В Донецке горят цистерны с горючим: оккупанты жалуются на прилеты
скриншот

Вечером 31 октября местные паблики временно оккупированного Донецка сообщают и распространяют видео с пожаром.

Источник: местные Telegram-каналы

Детали: По данным одного из пабликов, горят цистерны с горючим, они видны на видео. Больше деталей о том, от чего загорелся пожар пока нет.

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Обновлено в 20:51: Пропагандисты "ТАСС" заявили, что по цистернам нанесли массированные ракетные удары из реактивных систем залпового огня. Также сообщают о двух погибших.

ВИДЕО ДНЯ
 
В центре Донецка сильный пожар.
Фото из местных telegram-каналов
 
В центре Донецка сильный пожар. 
Фото из местных telegram-каналов

 

Темы: Донецкпожар
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