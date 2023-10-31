В Донецке горят цистерны с горючим: оккупанты жалуются на прилеты

Вечером 31 октября местные паблики временно оккупированного Донецка сообщают и распространяют видео с пожаром.

Источник: местные Telegram-каналы

Детали: По данным одного из пабликов, горят цистерны с горючим, они видны на видео. Больше деталей о том, от чего загорелся пожар пока нет.

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Обновлено в 20:51: Пропагандисты "ТАСС" заявили, что по цистернам нанесли массированные ракетные удары из реактивных систем залпового огня. Также сообщают о двух погибших.

Місцеві пабліки повідомляють, що у тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним pic.twitter.com/RESRH45gti — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2023

ВИДЕО ДНЯ

В центре Донецка сильный пожар. Фото из местных telegram-каналов