В Донецке горят цистерны с горючим: оккупанты жалуются на прилеты
Вторник, 31 октября 2023, 19:00
Вечером 31 октября местные паблики временно оккупированного Донецка сообщают и распространяют видео с пожаром.
Источник: местные Telegram-каналы
Детали: По данным одного из пабликов, горят цистерны с горючим, они видны на видео. Больше деталей о том, от чего загорелся пожар пока нет.
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Обновлено в 20:51: Пропагандисты "ТАСС" заявили, что по цистернам нанесли массированные ракетные удары из реактивных систем залпового огня. Также сообщают о двух погибших.
Місцеві пабліки повідомляють, що у тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним pic.twitter.com/RESRH45gti— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 31, 2023
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