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Дуда назве кандидата у прем'єри уже після обрання спікера - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:05
Дуда назве кандидата у прем'єри уже після обрання спікера - ЗМІ
анджей дуда, Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда планує висунути кандидатуру на пост голови уряду вже після того, як буде обраний спікер Сейму. Це станеться не раніше середини листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM

Деталі: За даними джерел, Дуда, який має повноваження номінувати кандидатуру прем’єр-міністра після парламентських виборів, хоче спершу побачити, хто саме має парламентську більшість у Сеймі.

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Це, за словами соратників президента Польщі, мають показати результати першого парламентського голосування – за обрання спікера.

"Найімовірніше, вони покажуть, що більшість мають "Платформа", "Ліві", "Польща 2050" і Польська селянська партія. Таким чином, президент буде змушений визнати, що лише Дональд Туск має стабільну підтримку", – йдеться у публікації.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.
  • Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.

Теми: Польщапрем'єр
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