Дуда назве кандидата у прем'єри уже після обрання спікера - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда планує висунути кандидатуру на пост голови уряду вже після того, як буде обраний спікер Сейму. Це станеться не раніше середини листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM

Деталі: За даними джерел, Дуда, який має повноваження номінувати кандидатуру прем’єр-міністра після парламентських виборів, хоче спершу побачити, хто саме має парламентську більшість у Сеймі.

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Це, за словами соратників президента Польщі, мають показати результати першого парламентського голосування – за обрання спікера.

"Найімовірніше, вони покажуть, що більшість мають "Платформа", "Ліві", "Польща 2050" і Польська селянська партія. Таким чином, президент буде змушений визнати, що лише Дональд Туск має стабільну підтримку", – йдеться у публікації.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.