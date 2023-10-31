Дуда назве кандидата у прем'єри уже після обрання спікера - ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда планує висунути кандидатуру на пост голови уряду вже після того, як буде обраний спікер Сейму. Це станеться не раніше середини листопада.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM
Деталі: За даними джерел, Дуда, який має повноваження номінувати кандидатуру прем’єр-міністра після парламентських виборів, хоче спершу побачити, хто саме має парламентську більшість у Сеймі.
Це, за словами соратників президента Польщі, мають показати результати першого парламентського голосування – за обрання спікера.
"Найімовірніше, вони покажуть, що більшість мають "Платформа", "Ліві", "Польща 2050" і Польська селянська партія. Таким чином, президент буде змушений визнати, що лише Дональд Туск має стабільну підтримку", – йдеться у публікації.
Нагадаємо:
- Через два тижні після парламентських виборів досі невідомо, кому президент Польщі доручить формування уряду. Минулого тижня Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.
- Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.