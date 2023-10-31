Дуда назовет кандидата в премьеры уже после избрания спикера - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда планирует выдвинуть кандидатуру на пост главы правительства уже после того, как будет избран спикер Сейма. Это произойдет не раньше середины ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM

Детали: По данным источников, Дуда, который имеет полномочия номинировать кандидатуру премьер-министра после парламентских выборов, хочет сначала увидеть, кто именно имеет парламентское большинство в Сейме.

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Это, по словам соратников президента Польши, должны показать результаты первого парламентского голосования – за избрание спикера.

"Скорее всего, они покажут, что большинство имеют "Платформа", "Левые", "Польша 2050" и Польская крестьянская партия. Таким образом, президент будет вынужден признать, что только Дональд Туск имеет стабильную поддержку", – говорится в публикации.

Напомним:

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Через две недели после парламентских выборов неизвестно, кому президент Польши поручит формирование правительства. На прошлой неделе Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.