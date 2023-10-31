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Дуда назовет кандидата в премьеры уже после избрания спикера - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 19:05
Дуда назовет кандидата в премьеры уже после избрания спикера - СМИ
анджей дуда, Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда планирует выдвинуть кандидатуру на пост главы правительства уже после того, как будет избран спикер Сейма. Это произойдет не раньше середины ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM

Детали: По данным источников, Дуда, который имеет полномочия номинировать кандидатуру премьер-министра после парламентских выборов, хочет сначала увидеть, кто именно имеет парламентское большинство в Сейме.

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Это, по словам соратников президента Польши, должны показать результаты первого парламентского голосования – за избрание спикера.

"Скорее всего, они покажут, что большинство имеют "Платформа", "Левые", "Польша 2050" и Польская крестьянская партия. Таким образом, президент будет вынужден признать, что только Дональд Туск имеет стабильную поддержку", – говорится в публикации.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Через две недели после парламентских выборов неизвестно, кому президент Польши поручит формирование правительства. На прошлой неделе Дуда заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – Матеуш Моравецкий и Дональд Туск.
  • Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.

Темы: Польшапремьер
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