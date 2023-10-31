Нові санкції ЄС проти Росії оголосять наступного тижня - ЗМІ
Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:16
12-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде презентований державам-членам наступного тижня.
Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".
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"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.
Нагадаємо:
- За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.
- У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.
- Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.
- Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.
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