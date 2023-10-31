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Нові санкції ЄС проти Росії оголосять наступного тижня - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 19:16
Нові санкції ЄС проти Росії оголосять наступного тижня - ЗМІ
Getty Images

12-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде презентований державам-членам наступного тижня.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".

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"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.

Нагадаємо:

  • За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.
  • У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.
  • Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.

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Теми: ЄСРосіясанкції
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