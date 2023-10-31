Новые санкции ЕС против России объявят на следующей неделе - СМИ
Вторник, 31 октября 2023, 19:16
12-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет представлен государствам-членам на следующей неделе.
Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным Джозвяка, предложение по 12-му раунду санкций ЕС против России "поступит на следующей неделе".
Реклама:
"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", – добавил он.
Напомним:
- По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.
- В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается такой запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.
- Содержание 12-го пакета санкций ЕС еще может измениться перед тем, как Европейская комиссия официально представит его государствам-членам.
- Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС на прошлой неделе призвал их усилить санкционное давление на Россию.
ВИДЕО ДНЯ