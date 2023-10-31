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Новые санкции ЕС против России объявят на следующей неделе - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 19:16
Новые санкции ЕС против России объявят на следующей неделе - СМИ
Getty Images

12-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет представлен государствам-членам на следующей неделе.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Джозвяка, предложение по 12-му раунду санкций ЕС против России "поступит на следующей неделе".

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"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", – добавил он.

Напомним:

  • По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.
  • В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается такой запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.
  • Содержание 12-го пакета санкций ЕС еще может измениться перед тем, как Европейская комиссия официально представит его государствам-членам.
  • Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС на прошлой неделе призвал их усилить санкционное давление на Россию.

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Темы: ЕСРосcиясанкции
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