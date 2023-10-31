Новые санкции ЕС против России объявят на следующей неделе - СМИ

12-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет представлен государствам-членам на следующей неделе.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Джозвяка, предложение по 12-му раунду санкций ЕС против России "поступит на следующей неделе".

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"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", – добавил он.

Напомним: