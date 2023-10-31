Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині

Євген КізіловВівторок, 31 жовтня 2023, 19:44
Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині
фото: Сили оборони півдня у Telegram

Російські війська вдарили FPV-дроном по автобусу, який евакуював мешканців Бериславського району Херсонської області. Постраждало 2 людей.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Деталі: Повідомляється, що волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань КАБами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

Реклама:

Під час прямування трасою у мікроавтобус влучив ударний дрон, запущений з лівого берега.

Попередньо відомо, що постраждало 2 людей. Їм надано допомогу, життю загрози немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьобстрілбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Палата представників США схвалила проект фінансування без грошей для України

Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський

У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

Кіпрські компанії попалися на приховуванні росактивів: влада країни обіцяє посилити контроль

відеоЗ’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини

Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вранці на околиці Херсона поцілили у легковик: загинув водій
Росіяни вдень обстріляли маршрутку в Херсоні, семеро поранених — ОВА
Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку — РосЗМІ
Останні новини
01:01
Палата представників США схвалила проект фінансування без грошей для України
00:32
Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі
00:12
У частині областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
23:52
Економічні новини 14 листопада: Мінфін хоче збільшити податок для банків, розслідування Cyprus Confidential
23:49
На Херсонщині на російській вибухівці підірвався чоловік
23:41
ЄС погодив 22 пріоритети розвитку своєї оборони, враховуючи досвід війни РФ проти України
23:12
PwC Cyprus, ймовірно, порушив санкції під час роботи на російського олігарха Мордашова – ЗМІ
23:06
У Єврокомісії закликали Угорщину не купувати газ у Росії
22:26
Німецький журналіст, який багато років вихваляв Путіна, отримував за це гроші від путінського олігарха – ЗМІ
22:18
Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський
Усі новини...
Реклама: