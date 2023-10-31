Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині

Російські війська вдарили FPV-дроном по автобусу, який евакуював мешканців Бериславського району Херсонської області. Постраждало 2 людей.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Деталі: Повідомляється, що волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань КАБами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

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Під час прямування трасою у мікроавтобус влучив ударний дрон, запущений з лівого берега.

Попередньо відомо, що постраждало 2 людей. Їм надано допомогу, життю загрози немає.