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Россияне ударили FPV-дроном по эвакуационному автобусу на Херсонщине

Евгений КизиловВторник, 31 октября 2023, 19:44
Россияне ударили FPV-дроном по эвакуационному автобусу на Херсонщине
фото: Силы обороны юга в Telegram

Российские войска ударили FPV-дроном по автобусу, который эвакуировал жителей Бериславского района Херсонской области. Пострадали 2 человека.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: Сообщается, что волонтеры помогали жителям одного из прибрежных сел Бериславщины, которое регулярно страдает от вражеских бомбардировок КАБами, выехать в более безопасные населенные пункты.

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Во время движения по трассе в микроавтобус попал ударный дрон, запущенный с левого берега.

Предварительно известно, что пострадали 2 человека. Им оказана помощь, жизни угрозы нет.

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Темы: Херсонская областьобстрелбеспилотникижертвы
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