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Армія РФ намагалася відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 31 жовтня 2023, 20:07
Армія РФ намагалася відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки – Генштаб
Ілюстративне фото українських військових - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти 31 жовтня безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак.

Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку. Водночас противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку.

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Безуспішні штурмові дії ворог вів на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Не вів наступальних дій на Лиманському напрямку.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника та ще 1 - по пункту управління. Крім того силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Теми: Генштаббойові дії
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