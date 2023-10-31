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Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 31 октября 2023, 20:07
Армия РФ пыталась восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки – Генштаб
Иллюстративное фото украинских военных - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты 31 октября безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток на фронте произошло 59 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. Здесь наши воины отразили более 10 атак.

Оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южной Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили 15 атак захватчиков на этом направлении.

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Безуспешные штурмовые действия враг вел на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили около 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Не вел наступательных действий на Лиманском направлении.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника и еще 1 – по пункту управления. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 ударных БпЛА противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 8 артиллерийских средств, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

Темы: Генштаббоевые действия
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