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У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 20:26
У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії РФ на $10 мільйонів
Будівля суду, що висунув звинувачення росіянам, Getty Images

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в РФ.

Джерело: "Європейська правда" щ посиланням на Міністерство юстиції США

Деталі: Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

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Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.

Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

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За даними прокуратури, протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні – зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3.

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Нагадаємо: Суд у Нідерландах присудив 56-річному російському підприємцю Дмитрію К. 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Теми: СШАРосіяконтрабандасанкції
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