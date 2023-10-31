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В США разоблачили трех россиян на контрабанде для армии РФ на $10 миллионов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 20:26
В США разоблачили трех россиян на контрабанде для армии РФ на $10 миллионов
Здание суда, выдвинувшего обвинения россиянам, Getty Images

Суд в Нью-Йорке предъявил обвинение гражданину США и двум гражданам Канады российского происхождения в контрабанде электроники в РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: Согласно судебным документам, 52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насридинова, который живет в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, обвиняют в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.

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Насридинова арестовали в Бруклине, а Гольцева и Пузыреву – в отеле на Манхэттене, когда они приехали навестить сообщника.

Прокуроры Бруклина требуют взять обвиняемых под стражу до проведения суда, поскольку существует серьезная угроза их побега.

Следствие считает, что трое фигурантов использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в Россию электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям.

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По данным прокуратуры, в течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 миллионов долларов США, причем значительная их часть шла на нужды российской обороны.

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые таким образом ввозились в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине – в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3.

Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских компаний на покупку товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками.

Насриддинов и Гольцев далее отгружали товары различным компаниям-посредникам, в частности в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в Россию. А Пузырева руководила многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.

Напомним: Суд в Нидерландах приговорил 56-летнего российского предпринимателя Дмитрия К. 18 месяцев заключения и 200 тысяч евро штрафа за поставки в Россию микросхем в обход санкций.

Темы: СШАРосcияконтрабандасанкции
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