На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги збили два безпілотники

На Дніпропетровщині увечері 31 жовтня українські військові збили два ворожі безпілотники.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з ПвК "Схід" збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами".

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Оновлено о 23:18: У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що станом на 20.00 у їхній зоні відповідальності знищено 2 БпЛА противника типу Shahed - 131/136.