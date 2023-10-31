Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги збили два безпілотники

Тетяна ОлійникВівторок, 31 жовтня 2023, 21:11
На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги збили два безпілотники
іранський дрон. ілюстративне фото getty images

На Дніпропетровщині увечері 31 жовтня українські військові збили два ворожі безпілотники. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з ПвК "Схід" збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами".

Реклама:

Оновлено о 23:18: У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що станом на 20.00 у їхній зоні відповідальності знищено 2 БпЛА противника типу Shahed - 131/136.

Теми: ППОДніпропетровська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Палата представників США схвалила проект фінансування без грошей для України

Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський

У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

Кіпрські компанії попалися на приховуванні росактивів: влада країни обіцяє посилити контроль

відеоЗ’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини

Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають

Усі новини...
ППО
У Криворізькому районі збили дрон
У Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ
Зимова небезпека. Скільки ракет і "шахедів" Росія накопичила для повітряних атак по українських містах в осінньо-зимовий період
Останні новини
01:01
Палата представників США схвалила проект фінансування без грошей для України
00:32
Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну – Кірбі
00:12
У частині областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
23:52
Економічні новини 14 листопада: Мінфін хоче збільшити податок для банків, розслідування Cyprus Confidential
23:49
На Херсонщині на російській вибухівці підірвався чоловік
23:41
ЄС погодив 22 пріоритети розвитку своєї оборони, враховуючи досвід війни РФ проти України
23:12
PwC Cyprus, ймовірно, порушив санкції під час роботи на російського олігарха Мордашова – ЗМІ
23:06
У Єврокомісії закликали Угорщину не купувати газ у Росії
22:26
Німецький журналіст, який багато років вихваляв Путіна, отримував за це гроші від путінського олігарха – ЗМІ
22:18
Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський
Усі новини...
Реклама: