На Днепропетровщине во время воздушной тревоги сбили два беспилотника

На Днепропетровщине вечером 31 октября украинские военные сбили два вражеских беспилотника.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Отминусовали еще два вражеских беспилотника. Наши защитники неба с ПВК "Восток" сбили их над Днепровским и Криворожским районами".

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Обновлено в 23:18: В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что по состоянию на 20.00 в их зоне ответственности уничтожено 2 БПЛА противника типа Shahed - 131/136.