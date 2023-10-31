На Днепропетровщине во время воздушной тревоги сбили два беспилотника
Вторник, 31 октября 2023, 21:11
На Днепропетровщине вечером 31 октября украинские военные сбили два вражеских беспилотника.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Отминусовали еще два вражеских беспилотника. Наши защитники неба с ПВК "Восток" сбили их над Днепровским и Криворожским районами".
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Обновлено в 23:18: В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что по состоянию на 20.00 в их зоне ответственности уничтожено 2 БПЛА противника типа Shahed - 131/136.