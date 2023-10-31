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Пентагон: Навчання українських пілотів на F-16 може тривати 5 місяців

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 21:21
Пентагон: Навчання українських пілотів на F-16 може тривати 5 місяців
F-16, getty images

Представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Джерело: "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

Деталі: За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п'ять-дев'ять місяців. 

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Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.

Нагадаємо, минулого тижня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або "кілька місяців".

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Теми: СШАвинищувачі
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