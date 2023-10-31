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Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 может занять 5 месяцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 21:21
Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 может занять 5 месяцев
F-16, getty images

Представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться 5 месяцев или дольше в зависимости от скорости прогресса.

Источник: "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер в ответ на вопрос корреспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша

Детали: По словам представителя Минобороны США, обучение украинских пилотов на F-16 может занять пять-девять месяцев.

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В то же время сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов, уточнил Райдер.

Напомним, на прошлой неделе США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

Ранее минимальным прогнозируемым сроком обучения называли три месяца, или "несколько месяцев".

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На октябрьской встрече формата "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по развитию украинских Военно-воздушных сил, которую возглавят США, Дания и Нидерланды.

Темы: СШАистребители
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