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70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування

Євген КізіловВівторок, 31 жовтня 2023, 21:56
70% росіян підтримали б рішення Путіна припинити війну – опитування
Getty Images

70% опитаних росіян готові підтримати свого диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити війну проти України.

Джерело: опитування російської аналітичної служби Левада-Центр

Деталі: Дослідження показало, що 70% респондентів підтримали б рішення Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні.

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Однак якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій Україні, то підтримали б його дії лише 34% росіян.

 

Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.

 

Опитування проведене 19-25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ. Дослідження проводили вдома методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

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Теми: війнаРосіяПутін
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