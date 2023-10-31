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70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну – опрос

Евгений КизиловВторник, 31 октября 2023, 21:56
70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить войну – опрос
Getty Images

70% опрошенных россиян готовы поддержать своего диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить войну против Украины.

Источник: опрос российской аналитической службы Левада-Центр

Детали: Исследование показало, что 70% респондентов поддержали бы решение Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине.

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Однако если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения оккупированных территорий Украине, то поддержали бы его действия только 34% россиян.

 

При этом 55% опрошенных граждан РФ считают, что следует прекращать войну и начинать мирные переговоры, 38% выступают за продолжение военных действий.

 

Опрос проведен 19-25 октября среди 1607 россиян в 137 населенных пунктах РФ. Исследование проводилось на дому методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Темы: войнаРосcияПутин
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