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Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії

Тетяна ОлійникВівторок, 31 жовтня 2023, 22:47
Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день Чорного моря відзначив успіх України у битві за Чорне море.

Джерело: звернення Зеленського 31 жовтня

Пряма мова: "Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз".

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Деталі: Також президент повідомив, що на Ставці розглянули роботу експортних коридорів та захист Півдня України.

Зеленський також провів підготовчу нараду щодо роботи з Європейським Союзом. Він зазначив, що всі рівні держави мають бути готовими до відкриття переговорів щодо членства у Європейському Союзі.

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Теми: ЗеленськийЄСЧорне море
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