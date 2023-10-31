Зеленський: Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день Чорного моря відзначив успіх України у битві за Чорне море.
Джерело: звернення Зеленського 31 жовтня
Пряма мова: "Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз".
Деталі: Також президент повідомив, що на Ставці розглянули роботу експортних коридорів та захист Півдня України.
Зеленський також провів підготовчу нараду щодо роботи з Європейським Союзом. Він зазначив, що всі рівні держави мають бути готовими до відкриття переговорів щодо членства у Європейському Союзі.