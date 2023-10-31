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Зеленский: Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории

Татьяна ОлейникВторник, 31 октября 2023, 22:47
Зеленский: Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день Черного моря отметил успех Украины в битве за Черное море.

Источник: обращение Зеленского 31 октября

Прямая речь: "Современный мир настолько устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не устоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальных вещей, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас".

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Детали: Также президент сообщил, что на Ставке рассмотрели работу экспортных коридоров и защиту Юга Украины.

Зеленский также провел предварительное совещание по работе с Европейским Союзом. Он отметил, что все уровни государства должны быть готовы к открытию переговоров по членству в Европейском Союзе.

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Темы: ЗеленскийЕСЧерное море
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