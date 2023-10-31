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У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 23:26
У Польщі затримали українця, який погрожував ножем прикордонникам
Фото Прикордонної служби Польщі

Співробітники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Прикордонну службу Польщі 

Деталі: Польські прикордонники стверджують, що намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Його водій проігнорував сигнали про зупинку й почав тікати на великій швидкості.

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Поблизу села Валовиці, що в прикордонному районі, чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

"Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати спочатку прикордоннику, а потім заявив, що сам себе скалічить", – пише Прикордонна служба Польщі.

Прикордонники залучили перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись. Ним виявився 26-річний громадянин України, мав намір вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

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фото Прикордонної служби Польщі 

Співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Його підтвердили і в організмі українця.

Чоловіку оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Наразі українця арештували на три місяці, а за сукупністю звинувачень йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Напередодні Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.

Теми: Польща
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