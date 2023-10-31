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В Польше задержан украинец, который угрожал ножом пограничникам

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 23:26
В Польше задержан украинец, который угрожал ножом пограничникам
Фото Пограничной службы Польши

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали гражданина Украины, который занимался незаконной переправкой мигрантов и угрожал пограничникам ножом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пограничную службу Польши

Детали: Польские пограничники утверждают, что пытались остановить для контроля микроавтобус с польскими номерами, который направлялся к границе с Германией. Его водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости.

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Вблизи села Валовицы, что в пограничном районе, мужчина внезапно остановил автомобиль, выскочил из него и попытался скрыться.

"Пограничники сделали предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не намерен сдаваться. Он достал нож и начал угрожать сначала пограничнику, а потом заявил, что сам себя покалечит", – пишет Пограничная служба Польши.

Пограничники привлекли переговорщика от полиции, который убедил мужчину положить нож и сдаться. Им оказался 26-летний гражданин Украины, намеревался вывезти группу иностранцев в Германию в грузовом отсеке автобуса.

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Фото польской пограничной службы

Сотрудники польской пограничной службы обнаружили в водительской двери пакетик с 0,5 грамма кокаина. Его подтвердили и в организме украинца.

Мужчине объявили обвинения в организации пересечения польско-немецкой границы вопреки правилам, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, активном нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас украинца арестовали на три месяца, а по совокупности обвинений ему грозит до 10 лет заключения.

Накануне Пограничная служба Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и гражданина России по подозрению в содействии перевозке нелегальных мигрантов.

Темы: Польша
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