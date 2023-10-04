Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Тріумфальна бавовна": дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 12:39
Тріумфальна бавовна: дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело
ЗРК С-400 «Тріумф». ілюстративне фото з Вікіпедії

Безпілотники Служби безпеки України уразили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: В ніч на 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. За словами джерела УП, ціна такого комплексу –  1,2 млрд. дол. США

Реклама:

На викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу".

Що передувало: Вночі 4 жовтня влада Бєлгородської і Брянської областей РФ заявила про "збиті повітряні цілі", зазначивши, нібито постраждалих і руйнувань немає.

Теми: СБУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Бійці ССО виграли "дуель" у мінометних розрахунків військ РФ
Буде ще 6-8 тижнів хорошої погоди для прогресу на полі бою в Україні – Кірбі
На Заході вичерпуються запаси зброї, яку можна віддати Україні: пора нарощувати виробництво
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: