"Тріумфальна бавовна": дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: В ніч на 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. За словами джерела УП, ціна такого комплексу – 1,2 млрд. дол. США

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На викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло.

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Пряма мова: "Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу".

Що передувало: Вночі 4 жовтня влада Бєлгородської і Брянської областей РФ заявила про "збиті повітряні цілі", зазначивши, нібито постраждалих і руйнувань немає.