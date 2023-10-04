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"Тріумфальна бавовна": дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 12:39
Тріумфальна бавовна: дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело
ЗРК С-400 «Тріумф». ілюстративне фото з Вікіпедії

Безпілотники Служби безпеки України уразили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: В ніч на 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. За словами джерела УП, ціна такого комплексу –  1,2 млрд. дол. США

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На викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло.

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Пряма мова: "Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу".

Що передувало: Вночі 4 жовтня влада Бєлгородської і Брянської областей РФ заявила про "збиті повітряні цілі", зазначивши, нібито постраждалих і руйнувань немає.

Теми: СБУбезпілотники
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