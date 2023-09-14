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СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 10:32
СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії
береговий ракетний комплекс «Нептун». ілюстративне фото

В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу —  радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

 

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За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Нагадаємо: Як неодноразово зазначав голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати".

Що передувало: Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".

Теми: КримСБУ
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