СБУ і ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії

В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела УП, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

За даними джерел УП, військова контррозвідка СБУ та ВМС «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/KXl4PqPkWD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Окупантів у Криму чекають нові сюрпризи...

відео з відкритих джерел pic.twitter.com/cZUSjKjJ2w — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2023

За словами співрозмовника УП, росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Нагадаємо: Як неодноразово зазначав голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати".

Що передувало: Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".