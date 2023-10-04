Колаборація, продаж зброї, порнографія: за час великої війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП

В СБУ повідомляють, що від початку повномасштабної агресії Росії за їхніми матеріалами було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Зазначається, що серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

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Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ МП повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у росіян.

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Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєверодонецької єпархії УПЦ МП (Андрій Павленко –ред.), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.

Суд призначив йому 12 років тюрми, в подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ МП (Микола Зірка –ред.), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. Він отримав 7 років позбавлення волі, а потім також пішов на обмін.

Разом з цим припинено громадянство України 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни, зазначають в СБУ.

Дослівно: "Служба безпеки вкотре наголошує, що у своїй діяльності діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Але жоден ворожий поплічник та кримінальний елемент не зможе за рясою сховатися від правосуддя за злочини проти України".

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