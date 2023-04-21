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Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 17:00
Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ
фото СБУ

Одного зі священиків УПЦ МП, викритих у колабораціонізмі, Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.

Джерело: голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", джерело УП у правоохоронних органах

Деталі: Малюк нагадав, що починаючи з 2022 року порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога.

За словами глави СБУ, двоє священиків УПЦ МП були передані за обміном.

Пряма мова: "І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців".

Деталі: За даними УП, ідеться про священика УПЦ МП Андрія Павленка з Лисичанська, засудженого за державну зраду до 12 років, якого 14 грудня 2022 року українська сторона обміняла, зокрема, на американського активіста. Тоді обміняного церковника зустрічав особисто глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Малюк також повідомив, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священикам УПЦ МП.

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Пряма мова: "Я вже говорив раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан".

Теми: УПЦ МПСБУколаборація
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