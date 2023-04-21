Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Одного зі священиків УПЦ МП, викритих у колабораціонізмі, Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.

Джерело: голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", джерело УП у правоохоронних органах

Деталі: Малюк нагадав, що починаючи з 2022 року порушено кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога.

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За словами глави СБУ, двоє священиків УПЦ МП були передані за обміном.

Пряма мова: "І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах - так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців".

Деталі: За даними УП, ідеться про священика УПЦ МП Андрія Павленка з Лисичанська, засудженого за державну зраду до 12 років, якого 14 грудня 2022 року українська сторона обміняла, зокрема, на американського активіста. Тоді обміняного церковника зустрічав особисто глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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Малюк також повідомив, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священикам УПЦ МП.

Пряма мова: "Я вже говорив раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, незважаючи на церковний сан".