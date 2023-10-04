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На тлі повернення Азербайджаном територій Зеленський поговорив з Алієвим

Євген КізіловСереда, 4 жовтня 2023, 18:20
На тлі повернення Азербайджаном територій Зеленський поговорив з Алієвим
Зеленський та Алієв, архівне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Серед іншого обговорили територіальну цілісність держав.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими".

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Деталі: За словами Зеленського, під час розмови президенти підтвердили відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав, а також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.

Що передувало:

  • 19 вересня Азербайджан розпочав наступ на невизнаний Нагірний Карабах для повернення контролю над цією територією, направивши в регіон танки та війська під прикриттям важкої артилерії. Лідери карабаських вірмен були змушені здатися після 24 годин запеклих боїв.
  • Пізніше азербайджанські силовики затримали колишніх "президентів" невизнаної вірменської республіки в Нагірному Карабаху Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна й Араїка Арутюняна, а також екс-"голову парламенту" Давида Ішханяна.

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Теми: ЗеленськийАзербайджанНагірний Карабахдеокупація
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