Українці підтримали петицію про перейменування проспекту у Києві на честь Повітряних Сил

За кілька днів петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Київраду закликають підтримати звернення киян і відмовитися від пропозиції перейменувати проспект в честь "Європейського Союзу".

Джерело: петиція на сайті КМДА

Дослівно: "Третього вересня закінчився встановлений Київрадою строк для прийому нових пропозицій назв для Повітрофлотського проспекту після того, як депутати у липні відмовились затверджувати підтриманий киянами варіант "Повітрянофлотський проспект".

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Одразу після цього автоматично запустився новий процес перейменування Повітрофлотського, у рамках якого військовослужбовці 40-ї бригади тактичної авіації внесли свою пропозицію – проспект Повітряних Сил".

Деталі: За менш ніж 2 доби петиція зібрала потрібну кулькість підписів – 6637 з 6000 необхідних, однак невідомо чи у Київраді дослухаються до містян.

Автор петиції відзначає, що одна із партій Київради пропонує перейменувати проспект в честь ЄС, тобто в "проспект Європейського Союзу". Йдеться про партію "Європейська солідарність".

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Повідомляється, що 27 вересня профільна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, "в порушення регламенту та спеціальної процедури перейменувань на час воєнного стану, підтримала проект рішення, який протягом тижня приховували від киян і не публікували на сайті Київради".

Суть цього проєкту рішення: перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського союзу.

Перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського Союзу хочуть винести на пленарне засідання Київради 5 жовтня.

Автор петиції закликає відкликати поданий мером Віталієм Кличком проект рішення, який пропонує перейменувати Повітрофлотський на проспект ЄС; не ухвалювати жодних рішень стосовно перейменування Повітрофлотського проспекту до завершення повторного рейтингового голосування у Києві Цифровому, передбаченого рішенням Київради про особливу процедуру перейменувань; залучити до розгляду цього питання на комісіях та на пленарному засіданні Київради військовослужбовців ПС ЗСУ і не ухвалювати жодних рішень з цього питання без їхньої участі.

Довідково: Партія "Європейська солідарність" виступає за перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Європейського Союзу, попри те, що таку пропозицію не підтримали кияни.

Натомість кияни підтримали перейменування проспекту Правди на честь Європейського Союзу.

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