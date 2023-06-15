У Києві пропонують вшанувати Повітряні сили вулицею

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тепер за це рішення голосуватиме Київрада.

Джерело: член комісії з найменувань при Київському міському голові Павло Островський у коментарі УП та у Facebook

Деталі: Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітрянофлотський — з метою вшанування авіаторів Повітряного Флоту Української народної республіки та їх правонаступників — Повітряних сил.

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Саме таке формулювання записано в проєкті рішення. Це рішення отримало велику підтримку серед киян.

У комісії зазначають, що цим хочуть вшанувати роботу військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ, які щодня захищають вільне небо над Україною.

Іншим своїм рішенням комісія підтримала петицію, в якій просять не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка.

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Довідково: Партія "Європейська солідарність" виступає за перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Європейського Союзу, попри те, що таку пропозицію не підтримали кияни.

Натомість кияни підтримали перейменування проспекту Правди на честь Європейського Союзу.

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