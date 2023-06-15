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У Києві пропонують вшанувати Повітряні сили вулицею

Роман ПетренкоЧетвер, 15 червня 2023, 12:48
У Києві пропонують вшанувати Повітряні сили вулицею
ілюстративне фото повітряних сил

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тепер за це рішення голосуватиме Київрада.

Джерело: член комісії з найменувань при Київському міському голові Павло Островський у коментарі УП та у Facebook

Деталі: Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітрянофлотський — з метою вшанування авіаторів Повітряного Флоту Української народної республіки та їх правонаступників — Повітряних сил.

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Саме таке формулювання записано в проєкті рішення. Це рішення отримало велику підтримку серед киян.

У комісії зазначають, що цим хочуть вшанувати роботу військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ, які щодня захищають вільне небо над Україною.

Іншим своїм рішенням комісія підтримала петицію, в якій просять не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка.

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Довідково: Партія "Європейська солідарність" виступає за перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Європейського Союзу, попри те, що таку пропозицію не підтримали кияни.

Натомість кияни підтримали перейменування проспекту Правди на честь Європейського Союзу.

Читайте також: "Європейська солідарність" провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий"

Теми: Повітряні сили ЗСУКиївдекомунізація
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