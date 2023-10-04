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ФІФА обрала господарями ЧС-2030 заявку, в якій раніше була Україна

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 18:48
ФІФА обрала господарями ЧС-2030 заявку, в якій раніше була Україна
фото Getty images

ФІФА остаточно підтримала заявку Іспанії, Португалії та Марокко на проведення Чемпіонату світу-2030, він відбудеться у шести країнах.

Джерело: сайт організації

Деталі: На Чемпіонаті світу-2030 вперше матчі приймуть одночасно одразу шість країн.

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Основними господарями чемпіонату стануть три країни: Іспанія, Португалія та Марокко.

А матчі-відкриття Мундіалю пройдуть у Аргентині, Уругваї та Парагваї.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні 2022 року Португалія та Іспанія запросили Україну та оголосили, що спільно подають заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.
  • Передбачалося, що на українських стадіонах відбудуться окремі матчі групового раунду чемпіонату.
  • Втім навесні 2023 року Марокко замінив Україну в списку учасників заявки.

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