ФІФА обрала господарями ЧС-2030 заявку, в якій раніше була Україна
Середа, 4 жовтня 2023, 18:48
ФІФА остаточно підтримала заявку Іспанії, Португалії та Марокко на проведення Чемпіонату світу-2030, він відбудеться у шести країнах.
Джерело: сайт організації
Деталі: На Чемпіонаті світу-2030 вперше матчі приймуть одночасно одразу шість країн.
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Основними господарями чемпіонату стануть три країни: Іспанія, Португалія та Марокко.
А матчі-відкриття Мундіалю пройдуть у Аргентині, Уругваї та Парагваї.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У жовтні 2022 року Португалія та Іспанія запросили Україну та оголосили, що спільно подають заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.
- Передбачалося, що на українських стадіонах відбудуться окремі матчі групового раунду чемпіонату.
- Втім навесні 2023 року Марокко замінив Україну в списку учасників заявки.