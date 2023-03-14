Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 21:01
Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030.

Джерело: Arryadia TV, Morocco World News

Деталі: Зокрема, король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом із Іспанією та Португалією.

Реклама:

Міністр спорту Марокко Шакіб Бенмусса на спільній зустрічі з членами Африканської федерації футболу також заявив про намір прийняти мундіаль у 2030 році.

У марокканському ЗМІ повідомляють, що Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал. Йдеться про справу глави УАФ Андрія Павелка.

В Україні рішення щодо заявки на проведення ЧС-2030 поки не коментували.

ВІДЕО ДНЯ

Це буде вже шоста спроба Марокко провести конкурс.

Також за право провести чемпіонат змагатимуться Саудівська Аравія, Єгипет та Греція (спільна заявка), а також Уругвай, Аргентина, Чилі та Парагвай (спільна заявка).

Нагадаємо: 

Теми: футболчемпіонат світуспортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: