Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією
Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030.
Джерело: Arryadia TV, Morocco World News
Деталі: Зокрема, король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом із Іспанією та Португалією.
Міністр спорту Марокко Шакіб Бенмусса на спільній зустрічі з членами Африканської федерації футболу також заявив про намір прийняти мундіаль у 2030 році.
У марокканському ЗМІ повідомляють, що Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал. Йдеться про справу глави УАФ Андрія Павелка.
В Україні рішення щодо заявки на проведення ЧС-2030 поки не коментували.
Це буде вже шоста спроба Марокко провести конкурс.
Також за право провести чемпіонат змагатимуться Саудівська Аравія, Єгипет та Греція (спільна заявка), а також Уругвай, Аргентина, Чилі та Парагвай (спільна заявка).
Нагадаємо:
- У жовтні 2022 року Португалія та Іспанія запросили Україну та оголосили, що спільно подають заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.