Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030.

Джерело: Arryadia TV, Morocco World News

Деталі: Зокрема, король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом із Іспанією та Португалією.

Реклама:

Міністр спорту Марокко Шакіб Бенмусса на спільній зустрічі з членами Африканської федерації футболу також заявив про намір прийняти мундіаль у 2030 році.

У марокканському ЗМІ повідомляють, що Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал. Йдеться про справу глави УАФ Андрія Павелка.

В Україні рішення щодо заявки на проведення ЧС-2030 поки не коментували.

ВІДЕО ДНЯ

Це буде вже шоста спроба Марокко провести конкурс.

Також за право провести чемпіонат змагатимуться Саудівська Аравія, Єгипет та Греція (спільна заявка), а також Уругвай, Аргентина, Чилі та Парагвай (спільна заявка).

Нагадаємо: