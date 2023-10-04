ООН описала 6 випадків страт українських військовополонених

Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало шість позасудових страт українських військовополонених і підтвердило автентичність відео вбивства військового після фрази "Слава Україні" та відео обезголовлення військового.

Джерело: звіт організації, Інтерфакс-Україна

Деталі: Документ охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

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Загалом ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених, які сталися до 1 лютого. Після нього організація випадків страт не фіксувала.

Серед зафіксованих у звіті є випадки вже відомі за відео в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року. На першому відео російські військові застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав: "Слава Україні".

На другому російський військовослужбовець обезголовив українського воїна. ООН заявляє, що "має розумні підстави" вважати, що обидва відеозаписи є автентичними.

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Крім того, у звіті наводять випадки, коли у вересні 2022 року російський військовий застрелив українського військовополоненого, у якого була поранена нога після того, як він наступив на міну – окупанти змушували його виконувати небезпечну роботу поблизу передової позиції.

Іншого українського військовополоненого застрелили, коли він відмовився виконувати таку роботу. Обоє полонені були на території Донецької області в серпні 2022 року. Протягом трьох місяців росіяни змушували їх носити важкі боєприпаси на російські передові позиції та забирати їх. Військовополонені повідомили ООН, що щонайменше пʼятеро з них отримали поранення під час виконання цієї роботи.

Також після захоплення села Слобода Чернігівської області 9 березня 2022 року російські окупанти схопили двох українських військовослужбовців, які переховувалися в цивільній будівлі. 31 березня 2022 року їхні тіла знайшли з вогнепальними пораненнями.

Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних УВКПЛ у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження.

Також в організації говорять про те, що російська влада в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у РФ засудила 37 українських військовополонених за різними кримінальними обвинуваченнями, зокрема за тероризм.

Доповідь і висновки у звіті ґрунтуються на даних, зібраних під час польових місій, відвідувань місць тримання під вартою, а також дистанційного моніторингу окупованої території. Її висновки ґрунтуються на 1226 інтерв'ю з жертвами, свідками, тими, хто вижив, їхніми родичами, адвокатами, представниками уряду, громадянського суспільства та іншими співрозмовниками.

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