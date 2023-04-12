Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ножем відрізали голову: окупанти жорстоко вбили українського полоненого

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 04:48
Ножем відрізали голову: окупанти жорстоко вбили українського полоненого
Російські окупанти. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські окупанти жорстоко вбили полоненого українського військовослужбовця і записали це на відео, в Офісі президента відреагували на появу в інтернеті шокуючих кадрів.

Джерело: російські провоєнні пабліки у соцмережах

Деталі: Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".

Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.

Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.  

На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.

ВІДЕО ДНЯ
скрин с видео
скрін з видео

На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"За все буде відповідь і відповідальність", – написав він у Telegram.

Що цьому передувало:

  • У березні стало відомо, що російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні".
  • У липні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив тоді, що готує повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ.

Теми: вбивствоЗбройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ

Заборона українського агроімпорту ускладнює продовження безмитної торгівлі з ЄС - ЗМІ

Зеленському на ставці доповіли про ситуацію на фронті і українські боєприпаси

фотоРосія засудила опозиціонера Кара-Мурзу до 25 років колонії

Офіс омбудсмена має десятки відео страт українських військових

П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива

Усі новини...
вбивство
CNN знайшла ще одне відео з відсіканням голови українським військовим
У Португалії розформували прикордонну службу, причетну до смертельного побиття українця
Відповідальність за ліквідацію Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія"
Останні новини
17:17
На Вінниччині співробітник приватної лікарні задушив пацієнтку
17:05
Українське міністерство опублікувало список спортсменів РФ і Білорусі, що підтримують війну
16:58
SpaceX відклала перший тестовий пуск ракети Starship: причини
16:57
Зображення, створене за допомогою ШІ, виграло престижний фотоконкурс
16:56
аудіоТреба убивати жінок і дітей, бо це зачистка – СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта
16:33
На Київщині судитимуть підлітків, які до втрати свідомості побили 14-річного знайомого
16:28
G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ
16:16
Окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму: бояться диверсій
16:07
Латвія запровадила санкції проти 10 росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі
16:01
Українцям не до розваг: як заробляють і виживають кінотеатри на другий рік великої війни
Усі новини...
Реклама: