У Миргороді та Кропивницькому було чути звуки вибухів
Четвер, 5 жовтня 2023, 02:00
У ніч на 5 жовтня у Миргороді на Полтавщині та у Кропивницькому в Кіровоградській області було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне з посиланням на місцевих жителів та своїх кореспондентів
Деталі: В обох областях була оголошена повітряна тривога.
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Передісторія:
- В ніч на 5 жовтня у у Сумській, Полтавській, Запорізькій, Чернігівській та Харківській областях виникла загроза застосування балістичного озброєння.
- Пізно ввечері 4 жовтня росіяни запустили групи ударних БпЛА в напрямку південних областей.