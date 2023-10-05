У Миргороді та Кропивницькому було чути звуки вибухів

У ніч на 5 жовтня у Миргороді на Полтавщині та у Кропивницькому в Кіровоградській області було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне з посиланням на місцевих жителів та своїх кореспондентів

Деталі: В обох областях була оголошена повітряна тривога.

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Передісторія: